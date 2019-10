Cécile Jodogne: «Ça a été une année chargée pour moi»

Il y a un an, nous nous rendions aux urnes pour élire nos représentants au niveau communal. Douze mois plus tard, La Capitale a rencontré les différents bourgmestres dans leur bureau. L’occasion de parler de leur «métier» et de réaliser un premier bilan de cette première année de mandature. Après Koekelberg, notre série nous emmène dans la commune de Schaerbeek.

Cécile Jodogne (DéFI) est revenue à Schaerbeek après avoir été secrétaire d’État bruxelloise au commerce extérieur et à la lutte contre l’incendie. Bernard Clerfayt étant entré au gouvernement régional, la voilà de nouveau bourgmestre faisant fonction de la Cité des ânes depuis juillet. Elle l’a été aussi de 2008 à 2011 où elle l’avait déjà remplacé lorsqu’il était au Fédéral.