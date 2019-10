Le salon Megavino ouvrira ses portes dès vendredi aux visiteurs

Le salon Megavino est organisé ces 11, 12 et 13 octobre au Palais 7 à Brussels Expo. Lors de cette 21e édition, les visiteurs pourront participer à des animations et ateliers en plus des rencontres avec les vignerons, des dégustations et des achats.

Megavino est un salon destiné au grand public, aux amateurs de vin, passionnés ou simplement curieux. Lors de cette nouvelle édition, on comptera une forte représentation française de 40 viticulteurs indépendants, mais également des représentants de régions viticoles italiennes, portugaises, roumaines, bulgares et belges.