Magritte et Dali dialoguent dans une exposition à Bruxelles

Pour son 10e anniversaire, le Musée Magritte à Bruxelles accueille dès jeudi et jusqu’au 9 février 2020 une exposition inédite qui fait dialoguer le peintre surréaliste belge et Salvador Dali, 90 ans après leur rencontre. Plus de 40 musées internationaux et collections privées ont prêté leurs œuvres aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB).

La visite commence par une expérience immersive, la tête dans les nuages. La célèbre œuvre «Le temps menaçant» de Magritte étant absente de l’exposition, les organisateurs, quelque peu déçus, ont décidé de la recréer en images de synthèse, explique Michel Draguet, commissaire de l’exposition.