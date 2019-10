Chaque semaine, la rédaction de La Capitale sélectionne pour vous une série d’activités à réaliser à Bruxelles, adaptée pour tous les publics. Ce week-end, qui s’annonce un peu moins pluvieux, les activités à l’extérieur ne manqueront pas. Une course autour du canal, un festival indien et bien d’autres activités se dérouleront à Bruxelles ces 12 et 13 octobre.

1 Brussels Canal Run le long du canal