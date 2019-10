Boris Dilliès: «Je suis ici pour travailler, pas pour y vivre»

Il y a un an, nous nous rendions aux urnes pour élire nos représentants au niveau communal. Douze mois plus tard, La Capitale a rencontré les différents bourgmestres dans leur bureau. L’occasion de parler de leur «métier» et de réaliser un premier bilan de cette première année de mandature. Après Schaerbeek, notre série nous emmène dans la commune d’Uccle.

Dans le bureau de Boris Dilliès, pas de décorations extravagantes, ni d’éléments trop personnels. La sobriété est de mise. On navigue dans des tons gris et noirs avec quelques touches de blancs.