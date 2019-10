Un secteur offensif en panne de confiance au RWDM

Ce samedi soir, le RWDM accueille Dessel Sport dans un match où la victoire sera primordiale pour les Molenbeekois. Pour ce faire, le RWDM devra faire trembler les filets adverses. Chose qu’il est trop peu souvent parvenu à faire cette saison.

Comme le dit le dicton « au football, pour gagner, il faut marquer plus de buts que l’adversaire ». Un adage que le RWDM a bien du mal à appliquer en ce début de saison. Avec cinq buts marqués en six matches, le club molenbeekois partage le statut de plus mauvaise attaque de la série avec des clubs comme Tubize, le Patro Eisden, Winkel Sports ou encore Dender.