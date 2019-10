From Comptoir, «la» nouvelle fromagerie à Saint-Gilles

Bénédicte et Etienne partagent leur passion pour le fromage chez From Comptoir. - E.G.

Envie de fromage? From Comptoir, situé chaussée de Charleroi à Saint-Gilles, est la nouvelle adresse de référence en la matière en région bruxelloise. Avec un espace magasin et un autre dédié à la dégustation, Bénédicte Dartois et Etienne Boissy partagent leur passion pour le fromage.