Molenbeek: Le collège dépose deux plaintes contre Bicky Burger

En sa séance de ce jeudi 10 octobre, le collège des bourgmestre et échevins de Molenbeek a exprimé sa profonde indignation suite à la dernière publicité pour la marque «Bicky Burger» diffusée sur les réseaux sociaux. Dans sa dernière publicité, pour faire la promotion de la marque, on voit un homme donner un coup de poing en pleine figure à une femme en disant: «Sérieux, un faux Bicky»?

Le collège molenbeekois y voit une incitation grave à la violence envers les femmes de nature à remettre en question l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces considérations ont poussé le collège à déposer ce jeudi 10 octobre une plainte formelle auprès du Jury d’Ethique publicitaire et auprès de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes.