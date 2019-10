Bruxelles: nouvelle antenne administrative inaugurée à Kruisberg

La Ville de Bruxelles a officiellement ouvert une nouvelle antenne décentralisée de l’administration de la Ville de Bruxelles au rez-de-chaussée du bâtiment situé Kruisberg, 30 à Neder-Over-Heembeek. Elle remplace l’ancien bureau situé rue Craetveld. Et permet aux habitants d’éviter le déplacement vers le Centre administratif.

Ce nouveau site offre plus de guichets, de confort et de services. Il comprend également un espace public numérique (EPN) destiné aux seniors pour que la Ville en ligne leur soit également accessible. En présence du bourgmestre Philippe Close (PS) et des échevins El Ktibi (PS) et Zian (PS), plus de 100 personnes ont pu visiter les nouveaux locaux et s’initier aux services en ligne.