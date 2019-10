Philippe Close: «Ma responsabilité, je la sens plus grande»

Il y a un an, nous nous rendions aux urnes pour élire nos représentants au niveau communal. Douze mois plus tard, La Capitale a rencontré les différents bourgmestres dans leur bureau. L’occasion de parler de leur «métier» et de dresser un premier bilan de cette première année de mandature. Aujourd’hui, rencontre avec le bourgmestre de la Ville de Bruxelles.

Le bourgmestre Philippe Close nous reçoit dans son bureau à l’hôtel de ville. « Il est magnifique, c’est sans doute un des plus beaux du monde. C’est un bureau d’apparat et c’est Charles Buls (bourgmestre jusqu’en 1899) qui l’a rénové comme il est. » Cela dit, surprise… « Je n’y travaille pas !