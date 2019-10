Le parlement bruxellois transpose 1directive européenne de 2016 !

Le parlement bruxellois a adopté vendredi au pas de charge une ordonnance destinée à transposer une directive européenne sur les réseaux de communications électroniques à haut débit datant de 2014 et qui aurait dû l’être depuis janvier 2016. La Belgique a été condamnée en juillet dernier, et jusqu’au terme du manquement, à une astreinte journalière de 5.000 euros pour la non transposition partielle de cette directive en Région bruxelloise.

La législation européenne en question prévoit une série de règles pour obtenir des réseaux meilleur marché. Les travaux de génie civil, comme la réalisation de tranchées pour installer le haut débit ultrarapide, représentent jusqu’à 80 % des coûts de déploiement des réseaux.