Utsopi a fêté le premier anniversaire de son local à Schaerbeek

Centre et est : Peu à partiellement nuageux et sec. Littoral : Très nuageux avec de la bruine par intermittence. Nord-ouest : Nébulosité variable mais sec. le sud-est du pays : Nébulosité le plus souvent abondante et généralement sec.

11h 16°C 16 km/h 13h 16°C 17 km/h 15h 18°C 24 km/h 17h 18°C 16 km/h 19h 17°C 9 km/h 21h 17°C 9 km/h