Molenbeek: une motion contre les violences faites aux femmes

Lors du conseil communal de Molenbeek qui se déroulera ce mercredi 16 octobre, la conseillère communale, et par ailleurs députée bruxelloise, Leila Agic (PS) déposera une motion afin que la commune de Molenbeek s’inscrive dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

« Ces derniers temps, on entend beaucoup parler des féminicides. Il y a en a de plus en plus. En 2019, on ne peut pas se contenter de dire que ces chiffres sont normaux. Ce n’est pas normal qu’il y ait autant de femmes victimes de violences », avance Leila Agic.