Molenbeek: «notre bilan de la rue de l’Avenir est négatif»

Le 17 juillet dernier la rue de l’Avenir à Molenbeek a été inaugurée après réaménagement. Si les riverains se sont mobilisés pendant 10 ans afin de voir leur rue devenir un «espace de rencontre» où la priorité est donnée aux usagers faibles, ils sont fort déçus du résultat final. En effet, en dernière minute, la commune de Molenbeek a installé des potelets donnant l’impression d’une ligne droite pour les automobilistes.

Mécontents, 37 habitants ont envoyé mi-septembre un courrier au collège des bourgmestres et échevins. « Notre bilan est extrêmement négatif. Des dizaines de véhicules roulent à contresens. Les automobilistes et les motos roulent souvent beaucoup trop vite et insultent les piétons qui sont sur leur chemin.