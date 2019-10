Le protoxyde d’azote utilisé comme alternative à l’alcool

On retrouve de plus en plus de cartouches de protoxyde d’azote qui jonchent les trottoirs à Bruxelles. Elles servent normalement en cuisine, notamment pour faire de la chantilly, mais ce gaz hilarant est inhalé par les jeunes pour se rendre euphorique. À Bruxelles, certains en consomment comme substitution à l’alcool.

Peut-être avez-vous déjà remarqué des cartouches argentées jonchant le sol des rues bruxelloises. Il s’agit de protoxyde d’azote, aussi connu sous le nom de gaz hilarant, est un gaz d’usage courant stocké dans des cartouches pour siphon à chantilly. Il a été détourné de son usage initial pour ses propriétés euphorisantes. Il est transféré dans des ballons de baudruche afin d’être inhalé.