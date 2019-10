D1B: l’Union Saint-Gilloise continue à jouer avec son bonheur

Fixelles et l’Union étaient frustrés en fin de rencontre. - Belga

Pour la deuxième fois d’affilée, l’Union a raté le coche. Aussi bien face au Beerschot le week-end dernier que face à Lokeren ce dimanche, les Unionistes avaient l’occasion de prendre la tête et ne l’ont pas fait. À Daknam, la frustration était d’autant plus grande que les Unionistes ont eu les occasions de tuer le match et ont été rejoints au score en toute fin de rencontre sur un penalty généreusement accordé.