Eddy Merckx admis d’urgence à l’hôpital après une chute à vélo

Eddy Merckx (74 ans) a été admis d’urgence à l’hôpital de Termonde hier dimanche. Le champion de cyclisme est tombé dimanche lors d’une balade à vélo avec des amis.

Eddy Merckx a été grièvement blessé à la tête et a été transporté à l’hôpital de Termonde. Au vu de ses problèmes cardiaques, les médecins ne veulent prendre aucun risque et des examens plus approfondis auront lieu aujourd’hui.