Les déchetteries mobiles sont de retour à Anderlecht

Du 14 au 25 octobre, la commune d’Anderlecht et Bruxelles-Propreté vous permettent de vous débarrasser gratuitement de vos encombrants dans 10 lieux différents. Vous pourrez notamment y déposer vos petits appareils électriques, votre huile de friture et du mobilier encombrant.

Calendrier des déchetteries mobiles (de 9h à 18h): le 14 octobre à l’avenue Docteur Lemoine (accès via Charles De Tollenaere) ; le 15 octobre à l’avenue Docteur Zamenhof ( accès via Victor Olivier) ; le 16 octobre à l’avenue Léon Debatty (accès via rue Léopold De Swaef) ; le 17 octobre à la rue Jorez/rue de la Clinique ; le 18 octobre à la rue du Broeck (entre place Ste-Ad