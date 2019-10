Moins d’accident avec un tram à Bruxelles en 2018

La Stib, la société de transports en commun bruxellois, relance mardi sa campagne annuelle pour sensibiliser les usagers de la voie publique aux risques liés aux trams et rails de tram. La période n’est pas choisie au hasard: avec la baisse de la luminosité et la chute des feuilles, qui rendent les rails plus glissants, les risques sont accrus.

Le message «Même si vous ne l’entendez pas, le tram est là. Soyez attentif, le tram a toujours priorité» sera une nouvelle fois mis en avant.