Moins de cambriolages avec les Partenariats de Prévention

Le nombre de cambriolages dans les habitations est en baisse continue depuis la naissance des Partenariats Locaux de Prévention en 2014 et la première édition de l’initiative «1joursans», une campagne/action nationale qui en est cette semaine à sa sixième édition. De 72.717 cambriolages relevés à l’occasion de la première édition, on est tombé à 51.617 cambriolages enregistrés l’an dernier, soit tout de même encore une moyenne de 141 par jour, ont indiqué lundi le ministre de l’Intérieur Pieter De Crem, la police fédérale, la zone de police police Montgomery, et le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, Benoît Cerexhe.

La campagne «1 joursans» organisée de lundi à vendredi, journée en point d’orgue, à l’approche du passage à l’heure d’hiver et des mois sombres, est destinée à donner un coup de projecteur sur les Partenariats Locaux de Prévention, basés sur un accord de coopération conclu entre les habitants d’un quartier et la police locale.