2e édition du Salon zéro déchet à Tour & Taxis en novembre

L’an passé, la 1ère édition du Salon zéro déchet à Bruxelles avait surpris par son succès: près de 10.000 personnes avaient visité la soixantaine de stands rassemblés sur le site de Tour & Taxis, à la recherche de solutions contre les détritus. Cette année, Bruxelles Environnement remet le couvert avec une demi-journée supplémentaire dédiée à un public professionnel.

La 2e édition du Salon zéro déchet aura lieu les jeudi 14 novembre et samedi 16 novembre. Au vu de l’affluence à la première édition, l’espace prévu a été doublé et trois fois plus d’ateliers et démonstrations seront organisés. Le nombre d’exposants passe de 60 à 80. Une zone sera en outre consacrée aux enfants, avec des jeux en bois en libre service.