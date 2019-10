Ganshoren: les citoyens peuvent donner leur avis via Fluicity

Après les communes de Woluwe-Saint-Pierre et de d’Etterbeek, la commune de Ganshoren a décidé d’utiliser l’application mobile Fluicity pour être davantage à l’écoute des citoyens.

Fluicity est une plateforme de participation citoyenne qui favorise le dialogue entre citoyens et décideurs publics.Elle accompagne les acteurs du territoire dans leur volonté de mettre la participation au cœur de leur stratégie territoriale. Via cet outil, les citoyens s’informent sur les projets portés par leurs élus et participent facilement à l’élaboration des décisions publiques.