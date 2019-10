Motion déclarant l’urgence climatique et écologique à Etterbeek

À l’initiative d’Ecolo-Groen, et suite à un travail de fond associant Ecolo-Groen, la Liste du Bourgmestre et le PS-Spa+, six conseillers communaux de la majorité ont déposé, ce lundi 14 octobre, une motion au conseil communal d’Etterbeek déclarant la commune en état d’urgence climatique et écologique.

Dans cette motion, Vanessa Araujo Miño (Ecolo-Groen), Anne Vandersande (LB), Zakaria Moktar (PS), Françoise Van Malleghem (Ecolo-Groen), Laure-Mélanie Defèche (LB) et Lucien Rigaux (PS) invitent le collège à adopter un Plan climat ambitieux.