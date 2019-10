Fusillade entre voisins à Saint-Josse: le procès débute!

Quatre hommes issus de deux familles rivales d’origine tchétchène et azérie ont comparu ce lundi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour y répondre de tentative de meurtre, port d’armes prohibées, coups et blessures volontaires et menace par geste. Le conflit de voisinage aux obscurs motifs s’était conclu en une fusillade le 27 mai 2017, rue de la Ferme à Saint-Josse-ten-Noode. Deux prévenus y ont été blessés par balles.

Ce lundi, Emil K., Saydamin I., Magomed I. et Asker S. ont comparu devant la 90e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles. Les quatre prévenus, issus de deux familles rivales d’origine tchétchène et azérie, sont poursuivis pour des faits de tentative de meurtre, coups et blessures volontaires, port d’armes prohibées et menace par geste ou emblème.