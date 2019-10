Un penalty qui fait débat à l’Union...

Les mines déconfites dans les rangs unionistes en disaient long sur la déception suivant le partage concédé à Lokeren dimanche soir (1-1). Et pour cause, 88 minutes durant, les Saint-Gillois ont dominé leur sujet, tenant sans doute trois points précieux dans la course à la première période. Mais un penalty, transformé dans la foulée, aura fait voler en éclats la prestation bruxelloise.

« L’arbitre le sait : il a fait une erreur en sifflant ce penalty », grinçait Ismael Kandouss, auteur de la poussée dans le rectangle. « Je touche l’adversaire en me retournant, oui. Mais je suis concentré sur mon action et je ne pouvais pas l’éviter, c’est un fait de match. Pour moi, il n’y a jamais penalty… »