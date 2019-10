Vincent De Wolf (MR): «Je suis un amoureux des batraciens»

Il y a un an, nous nous rendions aux urnes pour élire nos représentants au niveau communal. Douze mois plus tard, La Capitale a rencontré les différents bourgmestres dans leur bureau. L’occasion de parler de leur «métier» et de réaliser un premier bilan de cette première année de mandature. Après Anderlecht, notre série nous emmène dans la commune d’Etterbeek.

Une anecdote court dans le milieu politico-médiatique: il est difficile de trouver une photo de Vincent De Wolf sans une truelle ou une pelle à la main. Le bourgmestre l’assume totalement. Les chantiers, le terrain, construire la ville, c’est sa lubie. En témoignent ces truelles et ces briques d’honneur qui trônent dans son armoire à trophées.