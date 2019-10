Golf: Hugo Duquaine, 12 ans, le phénomène du Brabant wallon...

Photos

Cela est assez rare que pour le mentionner : le jeune golfeur Hugo Duquaine, talent déjà bien connu dans le petit monde du golf belge, s’est vu sélectionner en 3 semaines dans 3 différentes équipes nationales belges !

En effet, le joueur de Rigenée (Villers-la-Ville), 12 ans à peine, a honoré pas moins de 3 sélections d’affilée pour représenter son pays, en l’espace de quelques jours. Lisez plutôt… Hugo a joué avec l’équipe belge U14, en France, l’Evian Championship Juniors Cup, véritable coupe du monde des moins de 15 ans. Il y a terminé dans le top 10, un formidable résultat pour son jeune âge. Il a ensuite joué avec la Belgique le Junior Quadrangular U16 contre la Suisse, la Finlande et les Pays-Bas.

Et a répondu aux attentes en gagnant notamment son dernier match contre un adversaire hollandais et en jouant « square » en double avec James Skeet contre la Suisse. Et le week-end dernier, c’est enfin dans sa catégorie d’âge qu’Hugo a défendu les couleurs belges pour le traditionnel derby de fin de saison contre les Pays-Bas en U12. Et outre le score fleuve de 14-6 pour la Belgique, Hugo a pris 2,5 points et est resté invaincu du week-end !

U12, U14 et U16, 3 sélections relevées avec brio pour le jeune talent qui devient petit à petit incontournable pour la Fédération Royale Belge de Golf qui compte sur lui dans le futur pour représenter au mieux le golf belge à l’international.

Ces 3 sélections en équipe nationale sont une magnifique récompense pour Hugo.

« C’est à chaque fois un plaisir et un honneur de jouer aux couleurs de la Belgique. Je suis très fier de représenter mon pays », confie Hugo, avec son nouvel équipement Lacoste reçu de la Fédération belge.

Et vu la saison qu’il vient de faire encore cette année, une récompense justifiée !

Son CV golfique ne cesse de s’épaissir depuis 2 ans : victoire pour la seconde année consécutive au National Championship U12, victoire aux classements généraux des deux grandes compétitions fédérales U12 en terminant 12 fois sur 15 à la première place (Scapa Sports Kids Tour Préminimes et Junior Tour U12), victoire en finale de l’AFGolf Kids Cup, à l’AFGolf Junior Open U14, un fabuleux podium en Ecosse à l’European Championship US Kids Golf en mai dernier, une sélection en Van Horn Cup dans l’équipe d’Europe de l’Ouest contre le Reste du Monde,…

Hugo est aussi devenu cette année, en avril dernier, à l’âge de 11 ans, le plus jeune joueur de l’histoire du golf belge à participer activement aux Interclubs en Mens 1, Division 1 (avec Rigenée). Avec les meilleurs golfeurs amateurs belges !

La saison se termine petit à petit pour Hugo. « C’était une chouette saison ! J’ai joué beaucoup de compétitions, j’ai remporté pas mal de trophées et j’ai bien amélioré mon handicap grâce notamment à plusieurs cartes en-dessous du Par cette année. Je suis à présent 2 d’handicap. J’ai atteint tous les objectifs que je m’étais fixé en début d’année avec mes coachs et mon équipe ».

Et l’année golfique d’Hugo n’est pas encore terminée. Il partira bientôt en stage avec les élites AFGolf au Touquet Golf Resort, pendant les vacances de la Toussaint. Et à son retour, il espère pouvoir jouer la finale de la Belgian Golf League avec Rigenée, déjà assuré d’une place pour la grande finale.

L’année d’Hugo se terminera aux Etats-Unis, du côté de Miami où le jeune brabançon partira pour la seconde année consécutive jouer le Doral Publix Junior Classic avec la plupart des meilleurs golfeurs de la planète.

Pour Simon Desmedt, son coach personnel depuis ses débuts, « Hugo fait partie aujourd’hui du top européen et mondial à son âge. Il continue à progresser de façon très régulière ces 2 dernières années et continue à s’entraîner avec passion semaine après semaine pour aller toujours plus haut ».

Une passion qui se traduit par l’immense sourire qu’Hugo arbore dès qu’il pose un pied sur un green.

« J’aimerais réussir comme Nicolas Colsaerts, Thomas Detry et Thomas Pieters, nos meilleurs belges actuels » nous confie le jeune golfeur.

En attendant de les retrouver peut-être un jour, qui sait, sur le circuit professionnel, Hugo continue sagement sa scolarité à l’Institut-Saint-Jean-Baptiste à Wavre. Une école qui soutient le jeune Hugo. « Quand je suis revenu d’Evian le mois dernier, après avoir notamment remporté la Haribo Kids Cup, j’ai reçu un mot signé par la direction de l’école, par mes professeurs et par mes copains et copines de classe. Je ne m’y attendais pas et ça m’a fait très plaisir d’être ainsi soutenu ! ».

Bonne route Hugo ! La Belgique compte sur lui pour décrocher encore de nombreuses victoires internationales dans les années qui viennent. Et nul doute qu’avec son talent, on entendra encore souvent parler de lui.