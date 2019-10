La statue de Mercator transformée en réparateur au petit Sablon

La statue de Mercator, dans le parc du petit Sablon à Bruxelles, a été symboliquement transformée mardi matin en «Mercator le réparateur», à l’initiative de l’asbl Réseau consommation consciente (Netwerk Bewust Verbruiken vzw), Repair&Share, Repair Together, MAAKbar Leuven et du Bureau européen de l’environnement. Les gardiens du parc sont cependant rapidement intervenus. L’action était organisée pour marquer la Journée internationale de la réparation et réclamer un meilleur cadre pour les réparateurs.

Cette action ludique, lors de laquelle Mercator devait être doté de divers outils, voulait aussi mettre à l’honneur les bénévoles des Repair cafés ainsi que les réparateurs professionnels. Trop souvent, ceux-ci se heurtent à de nombreux obstacles. Or, réparer plutôt que jeter signifie moins de déchets, moins de consommation d’énergie et moins de matières premières.