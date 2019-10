Une pizza en forme de cornet de frites chez Queen of Cones

Une pâte à pizza en forme de cornet avec de nombreux ingrédients à l’intérieur? C’est le concept lancé par David Benguigui et son épouse avec le restaurant Queen of Cones.

Avez-vous déjà mangé une pizza en forme de cornet de frites ? C’est maintenant possible chez Queen of Cones situé rue Dejoncker 25 à Saint-Gilles. C’est le concept proposé par David Benguigui et son épouse Esthelle Unglik.