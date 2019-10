Watermael-Boitsfort: hausse de barème pour les ouvriers communaux

La commune et le CPAS de Watermael-Boitsfort ont entendu la demande syndicale de revaloriser leur personnel ouvrier, annoncent Olivier Deleuze (Ecolo), bourgmestre de la commune, et David Leiserth (MR), président du CPAS local. «Comme dans les autres communes, leurs barèmes légaux des ouvriers communaux et du CPAS sont bien plus bas que s’ils faisaient le même travail à la Région bruxelloise», expliquent-ils.

Pour corriger partiellement ceci, la commune et le CPAS de Watermael-Boitsfort donneront la possibilité aux travailleurs des niveaux inférieurs de passer au niveau immédiatement supérieur si ils travaillent depuis 12 ans dans l’administration communale et au CPAS et que l’évaluation de leur travail est positive.