Emir Kir: «Je n’ai pas voulu incarner les années 50»

Il y a un an, nous nous rendions aux urnes pour élire nos représentants au niveau communal. Douze mois plus tard, La Capitale a rencontré les différents bourgmestres dans leur bureau. L’occasion de parler de leur «métier» et de réaliser un premier bilan de cette première année de mandature. Après Etterbeek, notre série nous emmène dans la commune de Saint-Josse.

Après avoir fait pendant 10 ans 400 abdos tous les matins, le bourgmestre de Saint-Josse Emir Kir (PS) a maintenant une nouvelle lubie : sa montre connectée. « Je cours, je fais du cardio, je fais un peu de fitness. Tous les jours, je m’évalue en fonction du battement de cœur, du nombre de mètres, de calories et des minutes de sommeil.