Le Conseil d’État valide le permis de la place Dumon

Suite au recours introduit en décembre 2016 contre le permis d’urbanisme de la place Dumon délivré par la Région bruxelloise, le Conseil d’Etat a rejeté l’ensemble des arguments mis en avant par les 3 requérants.

Ce recours mettait en cause l’absence d’étude d’incidence, une motivation prétendument insuffisante et la soi-disant absence d’avis préalable du Conseil communal. Dans son arrêt, le Conseil d’Etat a rejeté cette argumentation et dès lors validé le permis délivré en octobre 2016 par la Région bruxelloise.