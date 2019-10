«L’objectif est que Woluwe-St-Pierre soit une commune modèle»

Il y a un an, nous nous rendions aux urnes pour élire nos représentants au niveau communal. Douze mois plus tard, La Capitale a rencontré les différents bourgmestres dans leur bureau. L’occasion de parler de leur «métier» et de réaliser un premier bilan de cette première année de mandature. Notre série nous emmène aujourd’hui dans la commune de Woluwe-Saint-Pierre.

Le 14 octobre 2018, Benoît Cerexhe (cdH) a rempilé pour six années à la tête de sa commune de Woluwe-Saint-Pierre. Une fonction de bourgmestre qu’il occupe depuis maintenant sept ans. « Je me sens comme un poisson dans l’eau. Cela a toujours été mon rêve d’enfant d’être bourgmestre de cette commune. Je trouve que c’est le plus beau mandat en politique pour deux raisons.