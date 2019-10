Uccle: un fourgon de pompiers percuté, il transportait un renard

Le capot du véhicule est sérieusement endommagé. Les pompiers de Bruxelles transportaient un renard blessé.

Un accident s’est produit jeudi vers 15h10 à Uccle, au niveau du carrefour entre la rue de Stalle et la chaussée d’Alsemberg. Une camionette des pompiers de Bruxelles et une voiture se sont percutées, occasionnant des dommages assez importants. L’aile avant gauche du véhicule des soldats du feu a été fortement choquée : le capot s’est plié et le pare-choc est tordu.