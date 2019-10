Loisirs du week-end: Friends au cinéma et vide-dressing à gogo

C haque semaine, la rédaction de La Capitale sélectionne pour vous une série d’activités à réaliser à Bruxelles, adaptée pour tous les publics. Ce week-end, la capitale commence à se préparer à l’hiver et plusieurs vide-dressings de différents types seront organisés ce samedi 19 et dimanche 20 octobre. Mis à part ça, les plus fanatiques de la série Friends pourront en profiter en grand écran, et les plus fit trouveront leur bonheur à différents événements organisés ce week-end.

1 Celui qui regardait Friends ... au cinéma