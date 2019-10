Didier Gosuin: «Je ne suis pas très dépensier»

Il y a un an, nous nous rendions aux urnes pour élire nos représentants au niveau communal. Douze mois plus tard, La Capitale a rencontré les différents bourgmestres dans leur bureau. L’occasion de parler de leur «métier» et de réaliser un premier bilan de cette première année de mandature. Après Woluwe-Saint-Pierre, notre série nous emmène dans la commune d’Auderghem.

La première impression qui se dégage lorsque l’on pénètre dans le bureau de Didier Gosuin est que l’on a affaire à un homme minimaliste. La pièce est spacieuse et la grande baie vitrée qui offre un regard plongeant depuis le quatrième étage jusqu’au boulevard du Souverain crée une atmosphère presque aérienne.