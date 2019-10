D3A: la tranche dans le viseur de Jette!

Grâce à sa victoire face au Rapid Symphorinois dimanche dernier (0-2), combinée au match nul de Walhain face à Kosova Schaerbeek (1-1), le RSD Jette est repassé en tête après huit journées, soit à deux matches de la fin de la première tranche.

Aux commandes de la D3, les Jettois ont donc leur sort entre les mains et toutes les chances de s’adjuger la première tranche. Ils pourraient déjà la mettre dans leur poche en cas de victoire face à Pays Vert ce week-end. Mais ils devront alors jeter un œil sur les résultats de Walhain, le second (qui joue contre Gosselies) et de Manage, le troisième, qui joue à Tertre-Hautrage.