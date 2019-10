Les enseignants de l’athénée royal d’Uccle 2 en arrêt de travail

Des arrêts de travail d’une heure, de 11h50 à 12h45, seront marqués tous les jours à compter de lundi et pour une durée indéterminée à l’athénée royal d’Uccle 2. Ils sont couverts par un préavis qui a été déposé par le syndicat SLFP. Les enseignants appellent à une rénovation de leurs locaux.

Le syndicat dénonce des problèmes de fuites de gaz régulières, des problèmes de chauffage à cause de la vétusté des chaudières, des infiltrations d’eau et des éclairages défectueux et dangereux. Il remarque que des locaux ont même été déclarés insalubres.