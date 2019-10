Taxe kilométrique: «on ne peut pas se contenter du statu quo»

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) a affirmé samedi que face à la congestion automobile et aux enjeux climatiques, on ne pouvait se contenter du statu quo. Il compte donc bien évoquer la question de la fiscalité automobile avec les autres Régions même si celles-ci ne touchent mot dans leurs déclarations politiques respective du dossier de la taxe kilométrique intelligente.

«J’ai bien noté les prises de position récentes venant de Flandre et de Wallonie (ndlr: depuis l’installation de leurs gouvernements respectifs) à propos de la taxe kilométrique à laquelle elles se déclarent fermées. Et je ne les entends pas non plus trouver le statu quo opportun... On ne pourra pas se contenter de celui-ci. Cela fait vingt ans que l’on entend cela», a-t-il dit.