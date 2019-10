Olivier Maingain: «je suis incapable de jeter un document»

Il y a un an, nous nous rendions aux urnes pour élire nos représentants au niveau communal. Douze mois plus tard, La Capitale a rencontré les différents bourgmestres dans leur bureau. L’occasion de parler de leur «métier» et de réaliser le bilan de cette première année de mandature. Après Saint-Gilles, notre série nous emmène dans la commune de Woluwe-Saint-Lambert.

En octobre 2018, Olivier Maingain a conservé sa majorité absolue à Woluwe-Saint-Lambert et a rempilé pour un nouveau mandat comme bourgmestre. Atypique, il n’utilise pas le bureau qui lui est réservé dans la maison communale pour y travailler. Il a préféré prendre possession de la salle du collège. « Très vite quand je suis devenu bourgmestre, j’ai pris possession de la salle du collège.