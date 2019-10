Athlétisme: doublé du CABW à l’Ekiden

Grande première dans l’histoire du CABW. Le club nivellois est parvenu à faire monter son équipe femmes et son équipe hommes sur la plus haute marche du podium lors des championnats de Belgique d’Ekiden, un marathon-relais par équipe de six coureurs.

Bouclant la distance de 42,195km dans un temps de 2heures 16 minutes sur un parcours fort vallonné au plateau du Heysel, Jeroen D’hoedt, Dorian Boulvin, Nicolas Maroye, Killian Zicari, Mohammed Mazid et Ziad Audah sont parvenus à écrire une nouvelle page dans l’histoire du club nivellois.