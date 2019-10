Anderlecht: Kemar Roofe confirme sa montée en puissance

On n’aura dû finalement attendre que le deuxième match de Kemar Roofe à domicile. Dimanche, au cœur de la deuxième période face à Saint-Trond, le premier «Roofe is on fire» a été entonné par les supporters anderlechtois à l’ombre de Saint-Guidon. Dès sa signature au Sporting, on savait que les partisans du club bruxellois chanteraient ce refrain à la première occasion qui leur serait donnée.

C’est donc face à la formation limbourgeoise de Marc Brys, bien trop naïve défensivement, qu’ils ont pu faire chauffer leurs cordes vocales à la gloire de l’ancien joueur de Leeds United. Un Kemar Roofe qui confirme sa montée en puissance au fil des rencontres et justifie petit à petit tous les espoirs placés en lui par Vincent Kompany.