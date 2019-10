Bruxelles: 13 personnes intoxiquées ce dimanche

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus à Saint-Gilles et à Woluwe-Saint-Lambert.

Dimanche soir, vers 22h40, une ambulance et un Smur sont envoyés à Saint-Gilles, à la chaussée de Waterloo, pour une personne inconsciente. Dès l’arrivée sur place les détecteurs de CO des secouristes se déclenchent. Les lieux sont ventilés, les occupants évacués et appel est fait aux pompiers, police et Sibelga.