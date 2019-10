Eduquer les écoliers au numérique pour contrer les fake news

Eduquer les enfants au numérique est essentiel dans notre société où les fake news dominent l’information. L’ONG Bibliothèque Sans Frontière avec la collaboration de Samsung ont développé un projet dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’établissement scolaire, l’Etang qui se situe à Anderlecht est le premier à accueillir ce projet. Deuxième focus pour cette semaine de l’info constructive.

Notre société est de plus en plus tournée vers le numérique. Les plus jeunes ne savent plus distinguer le vrai du faux. L’ONG Bibliothèque Sans Frontière avec la collaboration de Samsung lance un projet dans les écoles primaires pour éduquer les enfants au numérique.