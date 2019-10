Action-choc contre les dépôts clandestins à Anderlecht

Allan Neuzy, Eric Tomas et Alain Kestemont. - E. G.

Montrer aux citoyens que l’on agit et identifier au plus vite les auteurs de dépôts clandestins grâce à des enquêtes de quartier: voici les objectifs de la nouvelle action-choc lancée au mois d’octobre pour une première phase test à l’initiative de l’échevin de la Propreté Allan Neuzy (Ecolo) et de l’échevin de la Prévention Alain Kestemont (DéFI). Depuis janviers 2019, 1.044 p.-v. ont été dressés par les équipes de terrain à Anderlecht pour des incivilités dont 456 pour des dépôts clandestins (le contrevenant s’expose à une amende de 300 euros/m³ // 500 euros/m³ en cas de déchets de construction).