Environ 600 expulsions judiciaires par an en région bruxelloise

Il y a environ 5.000 demandes d’expulsion judiciaire par an en Région bruxelloise, ce qui représente 1,5% des ménages locataires, selon une extrapolation de l’Observatoire de la Santé et du Social basée sur les faibles données disponibles en la matière.

Ces demandes déboucheraient sur 1.200 expulsions organisées et, in fine, 600 effectives. Des chiffres qui sont restés stables entre 2013 et 2017, affirment les auteurs du rapport publié lundi.