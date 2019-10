Cap sur l’Europe pour le Brussels à Groningen

Si le championnat et la Coupe de Belgique n’ont pas encore apporté toute la sérénité escomptée, le Brussels entame la Coupe d’Europe avec une ambition de progresser et de franchir un palier dans son jeu. À Groningen ce mardi, les Bruxellois mettront tout en œuvre pour débuter leur parcours sur une note positive.

Après un début de saison en demi-teinte et une victoire in extremis en Coupe de Belgique, le Brussels commence sa campagne européenne ce mardi soir face au Donar Groningen, chez nos voisins néerlandais (19h30, en direct et gratuitement sur la chaîne FIBA sur YouTube). Quatre heures de route pour un groupe bruxellois qui continue à se chercher en ce mois d’octobre.