D3: Timmermans encore comme chez lui au Tondreau

Naïf et fragile sur le plan mental, Quévy-Mons s’est encore fait avoir. Après une première période intéressante, il a perdu le fil de la rencontre et son moral, s’empalant sur une défense de Ganshoren très compacte, orchestrée par un certain Nicolas Timmermans qui revenait au stade Tondreau pour la première fois depuis cinq ans.

« Non sans un gros pincement au cœur », avoue l’ancien défenseur du RAEC Mons. « Le pire, c’est que le bus s’est trompé de chemin et a longtemps tourné aux alentours du stade alors que je connaissais la route par cœur. J’ai tout de même vécu cinq années de ma vie ici, toutes magnifiques même si la dernière a débouché sur une relégation en D2.