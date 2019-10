Hervé Doyen: «Nous allons entamer la transition écologique»

Il y a un an, nous nous rendions aux urnes pour élire nos représentants au niveau communal. Douze mois plus tard, La Capitale a rencontré les différents bourgmestres dans leur bureau. L’occasion de parler de leur «métier» et de réaliser le bilan de cette première année de mandature. Last but not least, nous terminons notre série par la belle commune de Jette

Des 19 bourgmestres de la région bruxelloise, Hervé Doyen (cdH) est celui qui a le plus personnalisé son bureau à la maison communale de Jette. Il faut dire qu’en 20 ans de mayorat, il a eu le temps d’investir les lieux. « Quand je suis devenu bourgmestre, on occupait encore les anciens bâtiments. Nous avons déménagé ici en 2005. J’ai donc pu décider de toute la décoration.