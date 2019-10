Bruxelles: tous les suspects d’un trafic de drogue acquittés

Une dizaine de personnes qui étaient suspectées d’être impliquées dans un vaste trafic de drogue ont été acquittées lundi par le tribunal correctionnel de Bruxelles. Selon le parquet, elles auraient importé de la cocaïne et du cannabis via le port d’Anvers et Brussels Airport, ou pour le moins auraient tenté de le faire, la police n’ayant jamais pu identifier les convois.

L’enquête a débuté en 2013 lorsque la police avait été informée qu’un quinquagénaire, déjà condamné pour trafic de drogue via l’aéroport national, était à nouveau actif. Il avait alors été décidé de le placer sous écoute, et les enregistrements avaient mis en lumière une organisation criminelle à deux volets : l’un en Belgique, l’autre aux Pays-Bas.